SEK-Einsatz in Flüchtlingsunterkunft in Hirschberg

Polizei und SEK-Beamte haben am Dienstagabend einen 35-jährigen Afghanen in der Flüchtlingsunterkunft an der Ladenburger Straße im Hirschberger Ortsteil Leutershausen festgenommen. Anlass zum Handeln sah die Polizei, nachdem sie Zeugenhinweise darüber erhalten hatte, dass sich der psychisch auffällige Bewohner im Besitz einer scharfen Schusswaffe befindet. Zur Sicherheit seien daher Beamte des SEK angefordert worden, sagte gestern ein Sprecher der Polizei. Der Mann wurde gegen 22.30 Uhr aus der Unterkunft geholt und in Gewahrsam genommen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei die fragliche Waffe sicher. Eine Untersuchung ergab allerdings, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Der 35-Jährige, der Anzeichen eines akuten psychischen Ausnahmezustands aufwies, wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestand nicht, teilt die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Schriesheim übernommen.

Von Knallgeräusch aufgeschreckt

Der Vorgang blieb in der Nachbarschaft der Unterkunft nicht unbemerkt. Manfred Dauer, der unmittelbar gegenüber der doppelgeschossigen Containeranlage wohnt, gab gestern an, dass er und seine Frau am Abend durch zwei laute Knallgeräusche aufgeschreckt worden seien. Dabei handelte es sich um sogenannte Ablenkungskörper, wie ein Sprecher der Polizei formulierte. Diese würden aus taktischen Gründen eingesetzt, um die gesuchte Person abzulenken. Anschließend seien mindestens sechs „vorschriftsmäßig vermummte SEK-Beamte“ in den zweiten Stock gestürmt und hätten einen Mann herausgeführt, gab Dauer seine Beobachtungen weiter. Dessen Hände seien auf dem Rücken mit Kabelbinder gefesselt gewesen. Er sei von zwei SEK-Beamten die Ladenburger Straße hinaufgeführt worden. Von dort seien später auch ein Notarzt- und ein Sanitätswagen gekommen, um vor seinem Haus zu wenden.

Vorwarnung durch die Polizei

Dauer hat weiter beobachtet, dass eine Gruppe von drei Personen, die ebenfalls gefesselt gewesen seien, von der Polizei aus der Unterkunft heraus und in die Sackgasse vor dem Haus geführt worden sei. Was mit diesen später geschehen sei, wisse er nicht, sagte Dauer.

Der Anwohner gibt ferner an, dass bereits am Nachmittag Polizei bei ihm geklingelt habe, um ihn für einen möglichen Einsatz „zu sensibilisieren“, wie er formuliert. Die Beamten hätten angegeben, dass sich in der Flüchtlingsunterkunft möglicherweise eine zur Verhaftung ausgeschriebene Person befinde.