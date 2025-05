Weinheim. Ein Streit in der Weinheimer Flüchtlingsunterkunft in der Gorxheimer Talstraße endete mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall trug sich zwar bereits am Donnerstagabend zu, die polizeilichen Informationen gab es aber erst am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion