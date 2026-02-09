Am Hauptbahnhof Frankfurt

Mann mit Fleischklopfer niedergeschlagen

Am Ende einer Rolltreppe bekommt ein Mann ein Schlag auf den Kopf. Er wird in eine Klinik gebracht.

Am Ende einer Rolltreppe wurde der Mann niedergeschlagen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Am Ende einer Rolltreppe wurde der Mann niedergeschlagen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist am Frankfurter Hauptbahnhof mutmaßlich mit einem Fleischklopfer niedergeschlagen worden. Ein entsprechender, mit Blut versehener Gegenstand sei am Tatort gefunden worden, teilte die Polizei mit. Dem 61 Jahre alten Opfer war am Sonntagnachmittag am Ende einer Rolltreppe von einem Unbekannten auf den Hinterkopf geschlagen worden. Er erlitt eine blutende Kopfwunde und Prellungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

