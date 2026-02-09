Mann mit Fleischklopfer niedergeschlagen
Am Ende einer Rolltreppe bekommt ein Mann ein Schlag auf den Kopf. Er wird in eine Klinik gebracht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist am Frankfurter Hauptbahnhof mutmaßlich mit einem Fleischklopfer niedergeschlagen worden. Ein entsprechender, mit Blut versehener Gegenstand sei am Tatort gefunden worden, teilte die Polizei mit. Dem 61 Jahre alten Opfer war am Sonntagnachmittag am Ende einer Rolltreppe von einem Unbekannten auf den Hinterkopf geschlagen worden. Er erlitt eine blutende Kopfwunde und Prellungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.