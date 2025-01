Mann durch Schlag auf Kopf schwer verletzt

Rödermark (dpa/lhe) - Bei einem nächtlichen Streit auf einem Parkplatz in Rödermark (Kreis Offenbach) soll ein 40 Jahre alter Mann einen 23-Jährigen mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt haben. Laut Polizei soll er am späten Sonntagabend außerdem auf das am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.