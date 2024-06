Mutmaßliche Täter nach lebensgefährlicher Attacke ermittelt

Kassel (dpa/lhe) - Rund zwei Wochen nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen jungen Mann in Kassel hat die Polizei fünf Tatverdächtige ermittelt. Es handle sich um Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Sie stünden im Verdacht, den 20-Jährigen nach einem Streit verfolgt und auf der Straße mit einem Messer oder einer Machete attackiert zu haben.

Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf und an einem Bein, er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Gruppe flüchtete nach der Tat. Durch Zeugenvernehmungen und die Auswertung von Videoaufnahmen kamen die Ermittler aber auf die Spur der mutmaßlichen Täter.