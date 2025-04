Rollator-Fahrer attackiert und am Kopf verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Rollator-Fahrer ist in der Frankfurter Innenstadt von einem Passanten mit Schlägen auf den Kopf schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Betrunkener den Mann in der Nacht nach einer Zigarette gefragt, daraufhin soll dieser ihn unvermittelt zweimal mit einem Schlagstock attackiert haben. Dann flüchtete der bislang unbekannte Täter. An dem Rollator waren mehrere politische Slogans angebracht, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus aussprachen. Ob diese der Grund für die Schläge gewesen waren, muss noch ermittelt werden.