E-Bike-Fahrer bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Babenhausen (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit seinem E-Bike gestürzt und hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 54-Jährige am Samstag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Noch sei unklar, warum der Mann auf dem Radweg stürzte. Dazu werde nun ermittelt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann keinen Helm trug, wie ein Polizeisprecher sagte.