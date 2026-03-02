Kriminalität

Mann mit Schusswaffe überfällt Tankstelle

Mit Sturmhaube und einer Schusswaffe hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Nordhessen überfallen. Mit der Beute flüchtete er.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Wabern (dpa/lhe) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend mit einer Schusswaffe eine Tankstelle im nordhessischen Wabern überfallen. Er habe Geld und Zigaretten gefordert und diese in einer Tüte verpackt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie viel der Mann erbeutete, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Er habe eine blau-graue Sturmhaube und eine blau-rote Wintermütze aufgehabt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lorsch: Mit Pistole bewaffneter Unbekannter überfällt Tankstelle
Kassiererin bedroht

Lorsch: Mit Pistole bewaffneter Unbekannter überfällt Tankstelle

Ein mit einer Pistole bewaffneter Täter hat in Lorsch eine Tankstelle überfallen und eine 18-jährige Kassiererin bedroht.

09.02.2026

Heidelberg: Mann überfällt Tankstelle mit Messer und flüchtet ohne Beute
Zeugen gesucht

Heidelberg: Mann überfällt Tankstelle mit Messer und flüchtet ohne Beute

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen versucht, eine Tankstelle in Heidelberg zu überfallen. Der Täter bedrohte den Verkäufer mit einem Messer, flüchtete jedoch ohne Beute. Täterbeschreibung im Artikel.

24.07.2025

Unbekannter überfällt Tankstelle an der A45 mit Küchenmesser
Kriminalität

Unbekannter überfällt Tankstelle an der A45 mit Küchenmesser

Ein maskierter Mann betritt eine Autobahn-Tankstelle und fordert Geld aus der Kasse. Mit seiner Beute kommt er vorerst davon.

14.04.2025

Bewaffneter Unbekannter überfällt Tankstelle in Gelnhausen
Raubüberfall

Bewaffneter Unbekannter überfällt Tankstelle in Gelnhausen

Am helllichten Tag überfällt ein Unbekannter eine Tankstelle und begibt sich mit seiner Beute auf die Flucht. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen.

12.01.2025

Kriminalität

Unbekannter überfällt Tankstelle mit Pistole

30.03.2023