Mann mit Schusswaffe überfällt Tankstelle
Mit Sturmhaube und einer Schusswaffe hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Nordhessen überfallen. Mit der Beute flüchtete er.
Wabern (dpa/lhe) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend mit einer Schusswaffe eine Tankstelle im nordhessischen Wabern überfallen. Er habe Geld und Zigaretten gefordert und diese in einer Tüte verpackt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.
Wie viel der Mann erbeutete, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Er habe eine blau-graue Sturmhaube und eine blau-rote Wintermütze aufgehabt.