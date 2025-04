Unbekannter überfällt Tankstelle an der A45 mit Küchenmesser

Hammersbach (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in Hammersbach bei Frankfurt am Main eine Tankstelle an der A45 überfallen. Der Täter sei flüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben eines Angestellten habe ein maskierter Mann in der Nacht auf Montag mit einem Küchenmesser den Verkaufsraum betreten und Geld aus der Kasse gefordert. Er erbeutete demnach Bargeld im Wert von wenigen hundert Euro. Daraufhin flüchtete der Täter - wie genau, sei derzeit noch unklar, hieß es weiter. Mit einem Polizeihubschrauber wurde erfolglos nach ihm gesucht. Die Ermittlungen laufen.