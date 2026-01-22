Mann mit Spielzeuggewehr löst Polizeieinsatz aus
Maskiert und mit einer angeblichen Waffe in der Hand, läuft ein Mann durch Neu-Isenburg. Als die Polizei eintrifft, stellt sich die Situation anders dar.
Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Viel Aufregung um ein Spielzeug: Wegen eines halb-maskierten Mannes mit einer angeblichen Waffe hat ein Passant in Neu-Isenburg die Polizei alarmiert. Die Meldung habe zunächst sehr ernstzunehmend geklungen, teilte die Polizei mit. Vor Ort stellte sich heraus: Der Mann trug einen Mundschutz und hantierte mit einem Spielzeuggewehr herum, das er eigenen Angaben nach zuvor im Müll gefunden hatte.
Als die Beamten den Mann ansprachen, zeigte dieser sich sichtlich überrascht. Er hätte nicht gedacht, dass sich Menschen bedroht fühlen könnten. Die Beamten nahmen die Personalien des Mannes auf und entsorgten das Spielzeug endgültig. Weitere Konsequenzen hatte der Einsatz für den 33-Jährigen nicht.