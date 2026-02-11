Mannheim: Gegenstand auf Gleisen gefunden - Sperrung am Hauptbahnhof
Im Bereich Mannheim-Neckarau ist ein Gegenstand gefunden worden. Für die Untersuchung durch Spezialkräfte der Bundespolizei wurden auch Gleise am Mannheimer Hauptbahnhof gesperrt.
Mannheim. Die Gleise zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau sind seit etwa 10.40 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist der Grund dafür ein Gegenstand, den Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Bereich Mannheim-Neckarau gefunden haben. Genaueres zu diesem Gegenstand ist noch nicht bekannt, Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchen ihn gegenwärtig. (heh)