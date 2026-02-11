Gleissperrung

Mannheim: Gegenstand auf Gleisen gefunden - Sperrung am Hauptbahnhof

Im Bereich Mannheim-Neckarau ist ein Gegenstand gefunden worden. Für die Untersuchung durch Spezialkräfte der Bundespolizei wurden auch Gleise am Mannheimer Hauptbahnhof gesperrt.

Spezialkräfte untersuchen den Gegenstand (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Spezialkräfte untersuchen den Gegenstand (Symbolbild).

Mannheim. Die Gleise zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau sind seit etwa 10.40 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist der Grund dafür ein Gegenstand, den Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Bereich Mannheim-Neckarau gefunden haben. Genaueres zu diesem Gegenstand ist noch nicht bekannt, Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchen ihn gegenwärtig. (heh)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizeieinsatz – Gleise in Mannheim gesperrt
Zugverkehr

Polizeieinsatz – Gleise in Mannheim gesperrt

Wer in Mannheim mit dem Zug reisen will, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Rheinau ist gesperrt. Dort wurde ein Gegenstand gefunden.

vor 6 Minuten

Mannheim: Mann entblößt sich vor 20-Jähriger am Hauptbahnhof
Zeugen gesucht

Mannheim: Mann entblößt sich vor 20-Jähriger am Hauptbahnhof

Nach exhibitionistische Handlungen mitten am Tag am Mannheimer Hauptbahnhof bittet die Polizei um Mithilfe. Besonders zwei Reisende werden gesucht.

22.05.2025

Einsatz am Hauptbahnhof Dortmund
Verkehr

Einsatz am Hauptbahnhof Dortmund

Was tun, wenn man seinen Rucksack nicht mitschleppen will, aber am Bahnhof kein Gepäckfach mehr frei ist? Ein junger Mann aus Bayern kam auf eine Idee, die wenig nachahmenswert ist.

23.06.2024

Frankfurt am Main

Koffer führt zu vorübergehender Sperrung am Hauptbahnhof

14.12.2023

Polizeieinsatz

Herrenloses Gepäckstück: Mannheimer Hauptbahnhof gesperrt

07.06.2023