Zugverkehr

Polizeieinsatz – Gleise in Mannheim gesperrt

Wer in Mannheim mit dem Zug reisen will, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Rheinau ist gesperrt. Dort wurde ein Gegenstand gefunden.

Die Gleise zwischen dem Hauptbahnhof Mannheim und Mannheim-Rheinau sind gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Gleise zwischen dem Hauptbahnhof Mannheim und Mannheim-Rheinau sind gesperrt. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen in Mannheim mit Behinderungen rechnen: Die Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt, wie die Bundespolizei mitteilte. Mitarbeiter der Bahn hätten im Bereich Mannheim-Neckarau am Vormittag einen Gegenstand gefunden. Spezialkräfte der Bundespolizei müssten nun untersuchen, worum genau es sich handle, sagte eine Sprecherin. Von Verletzten ist nichts bekannt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahnhof Mühlacker für Zugverkehr gesperrt
Zugverkehr

Bahnhof Mühlacker für Zugverkehr gesperrt

Wer mit der Bahn nach Mühlacker will, muss umplanen: Der dortige Bahnhof kann derzeit nicht von Zügen angefahren werden.

09.12.2025

Bahnstrecke Darmstadt-Mannheim wieder freigegeben
Verkehr

Bahnstrecke Darmstadt-Mannheim wieder freigegeben

Ein Rettungseinsatz an einem Bahnhof hat die Züge zwischen Darmstadt und Mannheim aufgehalten. Jetzt können Reisende aufatmen: Die teilweise Sperrung der Strecke ist aufgehoben.

02.12.2025

Lastwagen stürzt von Brücke auf Gleise - Strecke gesperrt
Unfall

Lastwagen stürzt von Brücke auf Gleise - Strecke gesperrt

Ein Lkw kommt bei Köln von der Fahrbahn ab, durchbricht das Geländer - und stürzt in die Tiefe. Der Fahrer hat den Unfall überlebt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen - auch im Fernverkehr.

23.08.2024

Verkehr

Erste Gleise freigegeben: Zugverkehr in München rollt wieder

Ein Bagger beschädigt eine Oberleitung, daraufhin geht bei der Bahn in München nichts mehr: Weder Fern- noch Regionalverkehr können den Hauptbahnhof anfahren. Zahlreiche Fahrgäste stranden.

07.09.2023

Bahn

Kölner Hauptbahnhof für Fern- und Regionalzüge gesperrt

Rund 1300 Züge fahren täglich durch den Kölner Hauptbahnhof. Ein neues Stellwerk soll ihn fit für die Zukunft machen. Die umfangreichen Bauarbeiten werden den Bahnverkehr am Samstag beeinträchtigen.

16.06.2023