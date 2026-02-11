Polizeieinsatz – Gleise in Mannheim gesperrt
Wer in Mannheim mit dem Zug reisen will, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Rheinau ist gesperrt. Dort wurde ein Gegenstand gefunden.
Mannheim (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen in Mannheim mit Behinderungen rechnen: Die Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt, wie die Bundespolizei mitteilte. Mitarbeiter der Bahn hätten im Bereich Mannheim-Neckarau am Vormittag einen Gegenstand gefunden. Spezialkräfte der Bundespolizei müssten nun untersuchen, worum genau es sich handle, sagte eine Sprecherin. Von Verletzten ist nichts bekannt.