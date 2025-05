Bahn modernisiert - Einschränkungen im Zugverkehr

Frankfurt/Flörsheim (dpa/lhe) - Wegen Modernisierungsarbeiten an der Stellwerktechnik kommt es im Sommer zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst. Vor allem in den Nachtstunden und an einigen Wochenenden werde dieser durch Busse ersetzt, teilte die Deutsche Bahn mit.