Mann muss nach lebensgefährlicher Axtattacke in Psychiatrie

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einer Axtattacke hat das Landgericht Darmstadt angeordnet, dass ein 47 Jahre alter Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Der laut Ärzten an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Mann hatte nach Überzeugung der Kammer versucht, seine Ehefrau auf offener Straße in Ober-Ramstadt mit einem Beil zu ermorden. Mehrere Schüler sahen, wie der Albaner am 14. Februar 2024 mit dem Beil die Frau lebensgefährlich am Kopf verletzte. Das Paar lebte getrennt.