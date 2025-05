Abschied von Rimbacher Lehrerin Lilo Beil

Birkenau. Die Nachricht vom Tode Lilo Beils hat sich am Wochenende in Windeseile verbreitet und überall Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Nach schwerer Krankheit verstarb sie am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren. Etliche Schuljahrgänge kannten sie noch als Lehrerin an der Rimbacher Martin-Luther-Schule, aber auch wer sie erst im Erwachsenenalter kennenlernte, war von ihrer von Freundlichkeit und Zuvorkommenheit geprägten Persönlichkeit beeindruckt.