Arbeiten auf Bahnstrecke zwischen Birkenau und Rimbach dauern bis März 

Birkenau/Rimbach. Die Reprofilierungsarbeiten, die die Deutsche Bahn AG im Zuge ihres bundesweiten Programms „Neues Netz für Deutschland“ auf der Strecke von Birkenau bis Rimbach durchführt, dauern noch bis zum 7. März an. Deshalb kann es in nachfolgendem Gearbeitet wird jeweils nachts von 22 bis 5 Uhr. Zum Einsatz kommen unter anderem ein Stromerzeuger, Zweiwegebagger, Arbeitszüge, eine Gleisstopfmaschine, eine Schotterplaniermaschine sowie diverse Kleinmaschinen. Der Bahnübergang Albersbacher Weg in Rimbach ist deshalb noch bis zum 15. Februar gesperrt. Der Bahnübergang Bismarkstraße – ebenfalls in Rimbach – muss vom 17. bis zum 22. Februar gesperrt werden.