Mann nach Schächtung von Schaf zu 3000 Euro verurteilt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Tierquälerei ist ein Frankfurter Kleingärtner am Mittwoch vom Amtsgericht Frankfurt zu 3000 Euro Geldstrafe (150 Tagessätze) verurteilt worden. Der 49-Jährige hat nach Auffassung des Gerichts in seiner Gartenparzelle zumindest ein an den Beinen zusammengebundenes Schaf geschächtet, indem er ihm ohne vorherige Betäubung die Halsader aufschnitt. Die Tat wurde von der elfjährigen Tochter seiner Gartennachbarn beobachtet, die den Mann vor Gericht wiedererkannte. Zuvor hatte der Angeklagte den Vorwurf energisch bestritten. Er sei zu jener Zeit im Urlaub gewesen und habe seine Parzelle in dieser Zeit zur Pflege diversen Bekannten überlassen. Auch drei weitere gleichartige Vorwürfe, die in der Anklage gegen ihn erhoben wurden, bestritt er. Für diese Schächtungen gab es jedoch keine zuverlässigen Zeugen, sodass sie vom Gericht fallen gelassen wurden.