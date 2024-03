Schafen die Kehle aufgeschnitten: Prozess wegen Schächtung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Tierquälerei hat sich ab Dienstag (9.30 Uhr) ein 49 Jahre alter Besitzer einer Kleingartenparzelle vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, im April 2019 in dem Garten vier Schafe geschächtet zu haben. Dabei soll er den an den Beinen zusammengebundenen Tieren bei deren vollem Bewusstsein die Kehlen aufgeschnitten haben. Eine derartige Schächtung fällt in Deutschland unter das Tierschutzgesetz und ist verboten. Das Gericht plant den Prozess an einem Verhandlungstag abzuschließen.