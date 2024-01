Mann nach Streit erschossen - Prozessauftakt in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Fulda beginnt am Dienstag (14.00) der Totschlagsprozess gegen einen Mann, der einen Bekannten nach einem Streit erschossen haben soll. Laut Anklage feuerte er am frühen Morgen des 12. April 2023 in Fulda insgesamt fünf Schüsse ab, von denen vier das Opfer trafen. Der 38-Jährige verblutete noch am Tatort auf einem Fußweg, dort wurde später seine Leiche gefunden.