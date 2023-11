Prozess um Totschlagsversuch gegen drei Männner beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Frankfurt beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen drei Männer wegen eines gewalttätigen Angriffs in Hofheim in Taunus. Sie sollen einen 22-Jährigen unter anderem mit einem Messer und Pfefferspray attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 26-Jährigen und dem 29-Jährigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.