Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 bei Flörsheim im Main-Taunus-Kreis ist ein Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 52-Jährige war in der Nacht zum Montag mit seinem Auto zwischen dem Mönchhof-Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz in Fahrtrichtung Köln von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Sattelzug geprallt, der auf dem Seitenstreifen parkte.