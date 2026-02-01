Mann nach Unfall mit Rettungswagen im Krankenhaus gestorben
Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen war ein 84-Jähriger schwer verletzt worden. Nun ist er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Polizei und Gutachter untersuchen den Unfall.
Maintal (dpa/lhe) - Nach der Kollision mit einem Rettungswagen in Maintal ist der zunächst schwer verletzte Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache des 84-Jährigen klären, wie die Polizei am Abend mitteilte.
Der Rettungswagen hatte am Freitagabend während eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn trotz roter Ampel die Kreuzung «Am Kreuzstein» überquert. Der 84-jährige Mann sei aktuellen Erkenntnissen zufolge bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren. Beide Fahrzeuge kollidierten.
Ermittlungen und Gutachter
Die beiden Sanitäter sowie der 84-Jährige wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Ein Gutachter untersucht den genauen Unfallhergang. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Maintal zu melden.