Unfall im Kreuzungsbereich

Mann nach Unfall mit Rettungswagen im Krankenhaus gestorben

Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen war ein 84-Jähriger schwer verletzt worden. Nun ist er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Polizei und Gutachter untersuchen den Unfall.

Die Besatzung des Rettungswagens musste selbst ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Besatzung des Rettungswagens musste selbst ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Maintal (dpa/lhe) - Nach der Kollision mit einem Rettungswagen in Maintal ist der zunächst schwer verletzte Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache des 84-Jährigen klären, wie die Polizei am Abend mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Rettungswagen hatte am Freitagabend während eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn trotz roter Ampel die Kreuzung «Am Kreuzstein» überquert. Der 84-jährige Mann sei aktuellen Erkenntnissen zufolge bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Ermittlungen und Gutachter

Die beiden Sanitäter sowie der 84-Jährige wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Ein Gutachter untersucht den genauen Unfallhergang. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Maintal zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sanitäter nach Unfall im Krankenhaus
Mit Blaulicht unterwegs

Sanitäter nach Unfall im Krankenhaus

Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein 84-Jähriger biegt in die Kreuzung ein. Dann kracht es. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus.

31.01.2026

71 Jahre alte Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt
Verkehrsunfall

71 Jahre alte Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Unfall in Maintal wird der genaue Hergang untersucht. Eine Radfahrerin wurde schwer verletzt, als sie von einem Auto erfasst wurde.

18.11.2025

Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt
Verkehrsunfall

Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

Bei einem Unfall in Heidelberg ist eine 62-Jährige verletzt worden. Fuhr eine der Beteiligten bei Rot oder ist die Ampel ausgefallen?

24.10.2025

74-Jährige stirbt nach Unfall auf Kreuzung
Tödliche Verletzung

74-Jährige stirbt nach Unfall auf Kreuzung

Hilfe kommt für die Frau zu spät. Nach einer Kollision im Kreuzungsbereich stirbt sie noch an der Unfallstelle.

10.12.2024

Verkehrsunfall

43-Jährige nach Unfall bei Liebenau gestorben

04.07.2023