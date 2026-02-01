Mann nach Unfall mit Rettungswagen im Krankenhaus gestorben

Maintal (dpa/lhe) - Nach der Kollision mit einem Rettungswagen in Maintal ist der zunächst schwer verletzte Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache des 84-Jährigen klären, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Rettungswagen hatte am Freitagabend während eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn trotz roter Ampel die Kreuzung «Am Kreuzstein» überquert. Der 84-jährige Mann sei aktuellen Erkenntnissen zufolge bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Ermittlungen und Gutachter