Mann nach Widerstand gegen Polizisten festgenommen

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Mann ist in Frankfurt wegen eines Angriffs auf Polizisten festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Montagabend zunächst ein auffälliger Mann gemeldet, der durchnässt und barfuß unterwegs war. Als Polizisten ihn ansprachen, flüchtete er mit zwei Glasscherben in der Hand. Nach kurzer Verfolgung habe sich der Mann aggressiv gegen die Beamten gewehrt, unter anderem mit Bissen, Tritten und einem von den Beamten entwendeten Schlagstock. Unter Einsatz von Pfefferspray und mit Hilfe zusätzlicher Beamten konnte der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden.