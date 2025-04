Paar leistet Widerstand gegen Festnahme am Frankfurter Dom

Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind am Frankfurter Dom festgenommen worden, nachdem sie zuvor Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten beleidigt haben. Der 42-Jährige und die 29-Jährige hatten am Freitagabend einen Hund mit in den Vorraum des Doms gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts habe ihnen mitgeteilt, dass Hunde dort nicht erlaubt seien - die beiden hätten sich aber geweigert, das Gotteshaus zu verlassen und beleidigten den Mann.