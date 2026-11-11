Vier Ermittlungsverfahren

Mann ohne Führerschein, Versicherung und berauscht unterwegs

Zivilfahnder der Polizei dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie einen Autofahrer kontrollieren. Sowohl am Auto als auch am Mann selbst fallen ihnen gleich mehrere Vergehen auf.

Die Zivilfahnder kontrollierten den 45-Jährigen an einer Raststätte im Kreis Bergstraße. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Zivilfahnder kontrollierten den 45-Jährigen an einer Raststätte im Kreis Bergstraße. (Symbolbild)

Lorsch (dpa/lhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Zivilfahnder der Polizei haben bei einer Verkehrskontrolle eines 45 Jahre alten Autofahrers im Kreis Bergstraße gleich mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten den Mann am Dienstagnachmittag an einer Rastanlage an der Autobahn 67 bei Lorsch, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Dabei stellten sie zunächst fest, dass der Wagen des 45-Jährigen eigentlich abgemeldet worden war. Zudem habe der Mann seit mehreren Monaten keine Versicherung mehr für das Auto besessen, hieß es. Bei einer genaueren Betrachtung der Nummernschilder entdeckten die Einsatzkräfte, dass darauf die falschen Zulassungssiegel angebracht worden waren.

Drogentest positiv, Führerschein gefälscht

Ein Drogenvortest bei dem 45-Jährigen bestätigte einen zuvor gehegten Verdacht der Polizisten, dass der Mann unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte: Der Test reagierte positiv auf Opiate und Kokain. Auch einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Er habe den Beamten dann ein Foto seines angeblichen ukrainischen Führerscheins auf dem Handy gezeigt. Bei einer Überprüfung im Polizeicomputer stellte sich heraus, dass der fotografierte Führerschein gefälscht war. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und brachten den Mann auf eine Polizeidienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizeikontrolle in Bürstadt: Bei diesem Autofahrer stimmt fast nichts
Verkehrskontrolle

Polizeikontrolle in Bürstadt: Bei diesem Autofahrer stimmt fast nichts

Als Zivilfahnder einen 26-Jährigen in Bürstadt stoppen, entdecken sie eine Ungereimtheit nach der anderen. Am Ende steht eine ganze Reihe von Ermittlungen.

05.11.2026

Lorsch: Zivilfahnder stoppen Rauschfahrt auf A67 – Festnahme vor Ort
Drogen am Steuer

Lorsch: Zivilfahnder stoppen Rauschfahrt auf A67 – Festnahme vor Ort

Drogen, geklaute Kennzeichen, kein Führerschein: Eine Polizeikontrolle auf der A67 bei Lorsch bringt gleich mehrere Vergehen ans Licht.

20.01.2026

Berauscht und ohne Führerschein: Mann flieht vor Kontrolle
Kriminalität

Berauscht und ohne Führerschein: Mann flieht vor Kontrolle

Die Polizei will einen Kradfahrer kontrollieren, doch der junge Mann gibt Gas und versucht zu fliehen. Dann wird er berauscht und ohne Führerschein erwischt.

17.08.2025

Südhessen: Zivilfahnder überprüfen bei Kontrollen 79 Personen
Polizei

Südhessen: Zivilfahnder überprüfen bei Kontrollen 79 Personen

15 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Mehrere Kontrollierte wurden bereits gesucht. Wie die Bilanz der Polizei ausfällt.

26.02.2025

Kein Führerschein, keine Versicherung und das Handy am Steuer
Polizei

Kein Führerschein, keine Versicherung und das Handy am Steuer

Diese Autofahrt einer 46-jährigen Opel-Fahrerin endete endgültig in Dossenheim.

11.10.2023