Mann ohne Führerschein, Versicherung und berauscht unterwegs
Zivilfahnder der Polizei dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie einen Autofahrer kontrollieren. Sowohl am Auto als auch am Mann selbst fallen ihnen gleich mehrere Vergehen auf.
Lorsch (dpa/lhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Zivilfahnder der Polizei haben bei einer Verkehrskontrolle eines 45 Jahre alten Autofahrers im Kreis Bergstraße gleich mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten den Mann am Dienstagnachmittag an einer Rastanlage an der Autobahn 67 bei Lorsch, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.
Dabei stellten sie zunächst fest, dass der Wagen des 45-Jährigen eigentlich abgemeldet worden war. Zudem habe der Mann seit mehreren Monaten keine Versicherung mehr für das Auto besessen, hieß es. Bei einer genaueren Betrachtung der Nummernschilder entdeckten die Einsatzkräfte, dass darauf die falschen Zulassungssiegel angebracht worden waren.
Drogentest positiv, Führerschein gefälscht
Ein Drogenvortest bei dem 45-Jährigen bestätigte einen zuvor gehegten Verdacht der Polizisten, dass der Mann unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte: Der Test reagierte positiv auf Opiate und Kokain. Auch einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen.
Er habe den Beamten dann ein Foto seines angeblichen ukrainischen Führerscheins auf dem Handy gezeigt. Bei einer Überprüfung im Polizeicomputer stellte sich heraus, dass der fotografierte Führerschein gefälscht war. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und brachten den Mann auf eine Polizeidienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.