Mann ohne Führerschein, Versicherung und berauscht unterwegs

Lorsch (dpa/lhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Zivilfahnder der Polizei haben bei einer Verkehrskontrolle eines 45 Jahre alten Autofahrers im Kreis Bergstraße gleich mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten den Mann am Dienstagnachmittag an einer Rastanlage an der Autobahn 67 bei Lorsch, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Dabei stellten sie zunächst fest, dass der Wagen des 45-Jährigen eigentlich abgemeldet worden war. Zudem habe der Mann seit mehreren Monaten keine Versicherung mehr für das Auto besessen, hieß es. Bei einer genaueren Betrachtung der Nummernschilder entdeckten die Einsatzkräfte, dass darauf die falschen Zulassungssiegel angebracht worden waren.

Drogentest positiv, Führerschein gefälscht

Ein Drogenvortest bei dem 45-Jährigen bestätigte einen zuvor gehegten Verdacht der Polizisten, dass der Mann unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte: Der Test reagierte positiv auf Opiate und Kokain. Auch einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen.

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