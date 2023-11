Mann randaliert und greift Polizisten an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann hat im Frankfurter Westend mit zwei Fahrradschlössern randaliert und ist dabei auch auf einen Polizisten losgegangen. Er traf am frühen Sonntagmorgen den Beamten leicht am Unterarm, dieser wurde aber nicht verletzt. Anschließend ließ sich der 26-Jährige ohne weiteren Widerstand festnehmen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.