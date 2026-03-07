Mann randaliert und schlägt auf Polizisten ein

Weilburg (dpa/lhe) - Ein 39-Jähriger hat in Weilburg (Landkreis Limburg-Weilburg) zunächst randaliert und dann zwei Polizisten angegriffen. Der Mann sei am Freitagabend aufgefallen, weil er Gullydeckel aus der Verankerung gehoben und eine Bank umgeworfen habe, teilte die Polizei Weilburg mit.

Einer anschließenden Kontrolle durch zwei Streifenbeamte habe er sich aktiv widersetzt. Laut Polizei schlug der Mann mit Fäusten auf die Beamten ein, bevor er überwältigt und fixiert werden konnte.