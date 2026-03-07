Kriminalität

Mann randaliert und schlägt auf Polizisten ein

Ein Mann verhält sich auffällig - er randaliert und wirft eine Bank um. Als die Polizei eintrifft, geht er zum Angriff über.

Die beiden Polizeibeamten konnten ihren Dienst nach dem Angriff fortsetzen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die beiden Polizeibeamten konnten ihren Dienst nach dem Angriff fortsetzen. (Symbolbild)

Weilburg (dpa/lhe) - Ein 39-Jähriger hat in Weilburg (Landkreis Limburg-Weilburg) zunächst randaliert und dann zwei Polizisten angegriffen. Der Mann sei am Freitagabend aufgefallen, weil er Gullydeckel aus der Verankerung gehoben und eine Bank umgeworfen habe, teilte die Polizei Weilburg mit. 

Einer anschließenden Kontrolle durch zwei Streifenbeamte habe er sich aktiv widersetzt. Laut Polizei schlug der Mann mit Fäusten auf die Beamten ein, bevor er überwältigt und fixiert werden konnte. 

Zudem habe er die beiden Polizisten massiv bedroht. Sie wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen den 39-Jährigen wird wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Bedrohung ermittelt.

