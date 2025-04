Mann rast in Probezeit mit Tempo 152 durch Göppingen

Göppingen (dpa/lsw) - Mit einer Geschwindigkeit von 152 Kilometer pro Stunde ist ein junger Autofahrer durch Göppingen gerast - und damit rund 102 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt. Polizeiangaben zufolge befindet sich der 22 Jahre alte Fahrer noch in der Probezeit und muss seinen Führerschein für drei Monate abgeben. Außerdem kommen ein Bußgeld von mindestens 800 Euro und zwei Punkte im Zentralregister auf den Temposünder zu. Die Polizei hatte am späten Dienstagabend Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt durchgeführt.