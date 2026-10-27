Festnahme an Grenze

Mann reist trotz offenen Haftbefehls nach Deutschland

Nach einer Verurteilung wegen Raubes wurde ein 41-Jähriger abgeschoben. Nun reiste er wieder nach Deutschland und wurde an der Grenze kontrolliert.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann an der Grenze fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Bundespolizisten nahmen den Mann an der Grenze fest. (Symbolbild)

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Trotz eines offenen Haftbefehls ist ein Mann nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizei nahm den 41-Jährigen bei einer Kontrolle am Grenzübergang zu Frankreich bei Neunburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) fest, wie die Behörde mitteilte. 

Der Mann war 2015 wegen Raubes zu insgesamt sieben Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem er einen Teil seiner Strafe verbüßt hatte, wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Gleichzeitig erließ die deutsche Justiz einen Haftbefehl für den Fall seiner Wiedereinreise. 

Bei seiner Einreise wurde der Haftbefehl nun vollstreckt. Der 41-Jährige muss die verbleibende Freiheitsstrafe von knapp dreieinhalb Jahren im Gefängnis verbüßen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Sprengstoffverdacht an Grenze: Verdächtiger in Haft
Stundenlange Autobahnsperrung

Nach Sprengstoffverdacht an Grenze: Verdächtiger in Haft

Über mehrere Stunden hinweg war die Autobahn 861 an der deutsch-schweizerischen Grenze wegen eines Sprengstoffverdachts gesperrt. Nun ist klar, warum die Behörden eingriffen.

11.09.2026

Abgeschobener Straftäter kehrt zurück - Festnahme an Grenze
Weil am Rhein

Abgeschobener Straftäter kehrt zurück - Festnahme an Grenze

Trotz Einreisesperre kehrt ein verurteilter Straftäter nach Deutschland zurück. Die Bundespolizei nimmt ihn am Grenzübergang fest. Nach der Haft droht ihm erneut die Abschiebung.

24.04.2026

Weiterer Straftäter nach Syrien abgeschoben
Migration

Weiterer Straftäter nach Syrien abgeschoben

Er saß in Sachsen-Anhalt wegen Drogenhandels und Körperverletzung jahrelang in Haft. Nun ist der Migrant aus Syrien in sein Heimatland abgeschoben worden. Bis vor Kurzem war das noch kaum möglich.

07.01.2026

Trotz Haftbefehl: Netanjahu reist zu Orban nach Ungarn
Konflikt in Nahost

Trotz Haftbefehl: Netanjahu reist zu Orban nach Ungarn

Es ist die erste Reise Netanjahus nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im vergangenen November einen Haftbefehl gegen ihn verhängt hatte.

30.03.2025

Bandenbetrug

Festnahme nach siebenjähriger Flucht an Grenze zur Schweiz

10.07.2023