Mann reist trotz offenen Haftbefehls nach Deutschland
Nach einer Verurteilung wegen Raubes wurde ein 41-Jähriger abgeschoben. Nun reiste er wieder nach Deutschland und wurde an der Grenze kontrolliert.
Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Trotz eines offenen Haftbefehls ist ein Mann nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizei nahm den 41-Jährigen bei einer Kontrolle am Grenzübergang zu Frankreich bei Neunburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) fest, wie die Behörde mitteilte.
Der Mann war 2015 wegen Raubes zu insgesamt sieben Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem er einen Teil seiner Strafe verbüßt hatte, wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Gleichzeitig erließ die deutsche Justiz einen Haftbefehl für den Fall seiner Wiedereinreise.
Bei seiner Einreise wurde der Haftbefehl nun vollstreckt. Der 41-Jährige muss die verbleibende Freiheitsstrafe von knapp dreieinhalb Jahren im Gefängnis verbüßen.