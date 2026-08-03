Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon
In Karlsruhe melden Anwohner am Samstagabend Schüsse. Die Polizei durchsucht die Wohnung eines 28-Jährigen – und stellt eine Waffe mit Munition sicher. Was dem Mann jetzt droht.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann, der mit einer Schreckschusspistole von seinem Balkon geschossen hatte, hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Angaben nach wählten Nachbarn in Karlsruhe den Notruf. Da nicht klar war, um welche Waffe es sich handelte, fuhren am Samstagabend mehrere Streifenwagen zu der Adresse und nahmen Kontakt zu dem 28-Jährigen auf.
Bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmte die Polizei eine Schreckschusswaffe und Munition, wie es hieß. Der Mann hatte demnach keine entsprechende Schießerlaubnis. Er wurde unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.