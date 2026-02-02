Mann schlägt mit Hammer auf 36-Jährigen ein
Ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, ein Hammer kommt zum Einsatz: In Maintal soll ein Mann seinen Kontrahenten schwer verletzt haben. Nun ermittelt die Polizei.
Maintal (dpa/lhe) - Bei einem Streit soll ein 31 Jahre alter Mann in Maintal mit einem Hammer auf einen 36-Jährigen eingeschlagen haben. Die beiden Männer sollen derart in ihre Schlägerei vertieft gewesen sein, dass sie sich erst von Beamten trennen ließen, wie die Polizei mitteilte.
Der ältere Mann wies demnach Beulen und erhebliche Verletzungen, unter anderem am Kopf, auf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen mit auf die Wache und ordneten eine Blutuntersuchung an. Sie stellten den Hammer sicher und leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 31-Jährigen ein.