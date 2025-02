Mann schlägt Partnerin und bedroht sie mit Baseballschläger

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll seine Partnerin in einer Wohnung in Sindelfingen (Kreis Böblingen) geschlagen und mit einem Baseballschläger und einem scharfen Werkzeug bedroht haben. In der Wohnung befanden sich auch der zehnjährige Sohn und ein Hund. Spezialkräfte der Polizei konnten den 40-Jährigen schließlich im Hausflur festnehmen.