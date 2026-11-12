Mann schmuggelt mehr als 2.000 Zigaretten
Die Zigaretten sollten gewinnbringend weiterverkauft werden. Bei der Einreise an der Fähre Friedrichshafen geriet der 47-Jährige jedoch ins Visier des Zolls.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Mehr als 2.000 Zigaretten hat ein 47-Jähriger bei der Einreise nach Deutschland an der Anlegestelle der Fähre in Friedrichshafen dabeigehabt. Die unversteuerten Zigaretten wollte er gewinnbringend weiterverkaufen, wie das Hauptzollamt Ulm mitteilte. Das gab der Mann demnach bei einer Befragung an.
Er habe zehn Stangen und eine weitere Packung und somit genau 2.020 Zigaretten dabeigehabt, sagte ein Sprecher des Zollamts. Angemeldet hatte der 47-Jährige die in der Türkei gekaufte Ware laut dem Zollamt nicht. Die Zöllner leiteten demnach ein Verfahren gegen den Mann ein und erhoben knapp 400 Euro Tabaksteuer nach. Die Zigaretten wurden den Angaben zufolge sichergestellt.