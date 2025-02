Zoll beschlagnahmt palettenweise illegale E-Zigaretten

Friedberg/Saarlouis (dpa) - Frankfurter Zollfahnder haben in Hessen und im Saarland palettenweise illegale Zigaretten und E-Zigaretten sichergestellt. Nach Angaben des Zolls beschlagnahmten sie allein in Lagerräumen in Saarlouis 47 mit nicht zugelassenen E-Zigaretten vollgepackte Europaletten. Ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen.