Zoll stellt Paletten mutmaßlich gefälschter Waren sicher

Dreieich/Langen (dpa/lhe) - Zollfahnder haben bei Durchsuchungen in Langen und Dreieich drei Lkw-Ladungen mutmaßlich gefälschter Waren sichergestellt und zwei Haftbefehle vollstreckt. Unter den sichergestellten Dingen seien 36 Paletten mutmaßlich gefälschter Markenbekleidung, mehr als 1000 Stangen Zigaretten, 10.700 nicht für den deutschen Markt zugelassene E-Zigaretten und drei Paletten Potenzmittel gewesen, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Montag mit. Zudem sei ein Vermögensarrest von mehr als 1,6 Millionen Euro vollstreckt worden. Die beiden 42 und 58 Jahre alten Verdächtigen seien in Untersuchungshaft. Ihnen würden gleich mehrere Straftatbestände vorgeworfen. Die Durchsuchungen waren bereit am 12. Juni.