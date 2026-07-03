Mann soll Bekannten im Gesicht verletzt haben – U-Haft
Er soll einen 24-Jährigen so schwer im Gesicht verletzt haben, dass dieser ins Krankenhaus muss. Was die Polizei über den Fall sagt.
Heilbronn (dpa/lsw) - Er soll einen Bekannten mit einem spitzen Gegenstand schwer im Gesicht verletzt haben: Ein 31-Jähriger ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft waren die beiden Männer am Donnerstag in Heilbronn in Streit geraten. Dabei soll der Ältere seinen 24-jährigen Bekannten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben.
Der 24-Jährige sei nach der Auseinandersetzung mit schweren Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf im Stadtgebiet fest. Die Ermittlungen - unter anderem zum Motiv und der Tatwaffe - dauern an.