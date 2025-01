Mann soll Freundin bedroht haben - Waffenfund bei Festnahme

Groß-Rohrheim (dpa/lhe) - Weil er seine Lebensgefährtin bedroht haben soll, ist ein 60 Jahre alter Mann im südhessischen Groß-Rohrheim (Landkreis Bergstraße) von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Bei Durchsuchungen wurden unter anderem eine Vorderladerbüchse und mehrere Schreckschusswaffen sichergestellt, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Der Festgenommene steht unter Verdacht, die 45 Jahre alte Frau bei einem Streit am Mittwochabend bedroht zu haben. Von dem Vorfall habe die Polizei am Donnerstagmorgen erfahren, der Zugriff erfolgte am Nachmittag. Der 60-Jährige ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.