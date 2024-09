Zwei Menschen bedroht? Festnahmen, Waffenfund

Schlitz (dpa/lrs) - Wegen des Verdachts der Bedrohung und des unerlaubten Waffenbesitzes hat die Polizei in Schlitz im Vogelsbergkreis drei Personen festgenommen. Zwei 44- und 22-jährige Männer und eine 35 Jahre alte Frau sollen in der mittelhessischen Kleinstadt nach Angaben der Polizei am 11. August zwei Personen bedroht haben - mit einer mutmaßlichen Waffe und einem Teleskopschlagstock.