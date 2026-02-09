Pädokriminalität

Mann soll Kindesmissbrauch per Livestream beauftragt haben

Ein Fall, der fassungslos macht: Ein Mann soll sexuellen Missbrauch von Kindern beauftragt und über Livestreams mitverfolgt haben. Ermittler werfen ihm vor, die Täter sogar angeleitet zu haben.

Den Spezialisten ist erneut ein Kinderschänder ins Netz gegangen. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Den Spezialisten ist erneut ein Kinderschänder ins Netz gegangen. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann aus dem Ostalbkreis steht im Verdacht, den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen im Internet in Auftrag gegeben, live mitverfolgt und aktiv angeleitet zu haben. Wie das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe mitteilte, wurde der Verdächtige nach einer Hausdurchsuchung am 5. Februar festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft – unter anderem wegen des Verdachts der Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch in kinderpornografischer Absicht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Missbrauch live mitverfolgt und angeleitet

Laut Ermittlern sind dem Mann mindestens zwei Taten aus den Jahren 2025 und 2026 zuzurechnen. Sie fallen in den Bereich des sogenannten Live Distance Child Abuse – einer besonders perfiden Form der sexuellen Gewalt, bei der der Missbrauch in Echtzeit gegen Bezahlung gestreamt wird. 

Dabei reichen die vor der Webcam ausgeführten Aktionen von einfachem Posing über eine vom Minderjährigen durchgeführte Masturbation bis hin zu schweren sexuellen Übergriffen durch Dritte oder sadistischen Handlungen. Der Konsument kann alles live sehen, hören und sogar Anweisungen geben. Welche konkreten Handlungen im aktuellen Fall passiert sind, müssen die Ermittler noch klären.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Missbrauch von Kindern per Livestream – Mann in Haft
Pädokriminalität

Missbrauch von Kindern per Livestream – Mann in Haft

Ein Mann aus Ostwürttemberg soll schwere sexuelle Gewalt an Kindern auf den Philippinen per Livestream verfolgt und gesteuert haben. Ermittler fanden bei ihm zahlreiche Speichermedien.

17.12.2025

Neuer Fall von Kindesmissbrauch auf den Philippinen
Ermittlungen

Neuer Fall von Kindesmissbrauch auf den Philippinen

Sexuelle Ausbeutung von Kindern auf den Philippinen, die gegen Bezahlung per Livestream missbraucht werden, ist kein neues Phänomen. Ein Mann wurde kürzlich verurteilt. Ein weiterer ist angeklagt.

30.04.2025

Prozess um Kindesmissbrauch - Öffentlichkeit ausgeschlossen
Landgericht Ulm

Prozess um Kindesmissbrauch - Öffentlichkeit ausgeschlossen

Sexuelle Ausbeutung von Kindern auf den Philippinen, die gegen Bezahlung per Livestream missbraucht werden, ist kein neues Phänomen. Ein Mann steht vor Gericht. Die Öffentlichkeit bleibt außen vor.

17.04.2025

Kindesmissbrauch: Über 80 Räumlichkeiten durchsucht
Kinderpornografie

Kindesmissbrauch: Über 80 Räumlichkeiten durchsucht

In etlichen Städten und Gemeinden rücken die Ermittler an und beschlagnahmen Hunderte von Speichermedien. Diese müssen nun ausgewertet werden.

18.11.2024

Kriminalität

Kindesmissbrauch: Polizei stellt Tausende Datenträger sicher

Polizisten der «BAO Fokus» ermitteln gezielt bei Fällen von Kindesmissbrauch. 2023 sichern die Beamtinnen und Beamten bei vielen Einsätzen Beweise. Mehr als 30 Beschuldigte kommen in Haft.

30.12.2023