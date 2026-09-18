Mann soll mit Fäusten auf Polizisten losgegangen sein
Nach einem Streit soll ein 23-Jähriger in Haigerloch Polizisten angegriffen haben. Die Beamten wurden leicht verletzt, konnten aber weiterarbeiten.
Haigerloch (dpa/lsw) - Ein 23-Jähriger soll in Haigerloch (Zollernalbkreis) mehrere Polizisten mit Fäusten angegriffen und versucht haben, einen Polizisten in den Würgegriff zu nehmen. Die Beamten waren zunächst alarmiert worden, nachdem es zwischen dem Mann und seiner mutmaßlichen früheren Lebensgefährtin zu Streitigkeiten und wohl auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war, wie die Polizei mitteilte.
Vor Ort zeigte sich der 23-Jährige zunächst unkooperativ und griff dann die Beamten mit Faustschlägen an – zudem versuchte er, einen von ihnen in einen Würgegriff zu nehmen. Er musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei wurden die vier eingesetzten Polizisten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.
Auch der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war bei keinem der Beteiligten erforderlich. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Nach dem Vorfall am Donnerstag wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.