Fastnachtsumzug in Neckargemünd: Polizisten bei Angriff verletzt
Beim Fasnachtsumzug in Neckargemünd ist am Samstagnachmittag ein Mann auf Polizeibeamte losgegangen und hat Einsatzkräfte verletzt.
Neckargemünd. Beim Fasnachtsumzug in Neckargemünd ist am Samstagnachmittag ein 21-Jähriger auf Polizeibeamte losgegangen und hat dabei zwei Einsatzkräfte verletzt. Der Mann war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und verhielt sich hoch aggressiv. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.
Gegen 15.45 Uhr soll es zunächst zu Streitigkeiten und Provokationen zwischen dem 21-Jährigen und einem bislang unbekannten Besucher gekommen sein. Zwei Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim versuchten demnach, die Situation durch Gespräche zu beruhigen. Der 21-Jährige zeigte sich jedoch uneinsichtig und stieß einen der Beamten unvermittelt mit beiden Händen wuchtig zurück.
Als der Mann anschließend in Gewahrsam genommen werden sollte, schlug er laut Polizei einem Beamten gezielt mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Der Polizist wurde im Bereich der Oberlippe getroffen, die daraufhin anschwoll. Nur mit erheblichem Kraftaufwand sowie durch koordiniertes Vorgehen der Beamten und mit Unterstützung hinzugekommener Sicherheitskräfte konnte der Beschuldigte zu Boden gebracht, fixiert und zum Polizeifahrzeug gebracht werden.
Im weiteren Verlauf beleidigte der 21-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach. Durch den Widerstand verletzte sich ein Beamter am Handgelenk, ein weiterer zog sich Abschürfungen an beiden Knien zu. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei 1,6 Promille. (dls)