Mann soll seine Frau getötet und sich schwer verletzt haben

Neckargröningen (dpa/lsw) - In Neckargröningen im Kreis Ludwigsburg steht ein Mann unter Verdacht, seine Frau getötet und sich selbst danach schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Die Leiche der 48-Jährigen war am frühen Morgen in der gemeinsamen Wohnung entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Dort sei auch der schwer verletzte Mann gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden.