Mann stellt Ex-Partnerin über ein Jahr nach - Festnahme
Ein Annäherungsverbot und frühere Strafen sollen den 38-Jährigen nicht gestoppt haben: Über ein Jahr lang soll er seine Ex-Partnerin und deren Ehemann verfolgt haben. Was nun gegen ihn vorliegt.
Trossingen (dpa/lsw) - Weil er seine frühere Partnerin und deren Ehemann über ein Jahr lang verfolgt haben soll, ist ein 38-Jähriger in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) festgenommen worden. Dem Mann werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.
Ein Gericht hatte bereits 2025 ein Annäherungsverbot gegen ihn verhängt. Dennoch soll der 38-Jährige immer wieder gegen das Paar vorgegangen sein. Ihm werden unter anderem Nachstellung in besonders schwerem Fall, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung zur Last gelegt. Selbst in der Vergangenheit verhängte Ordnungsgelder und eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe hielten ihn den Angaben zufolge nicht auf. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, eine Anklage wurde erhoben.