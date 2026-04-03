Mann stiehlt Schokolade im Wert von über 100 Euro

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 43-Jähriger hat in Mannheim Schokolade im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen - und ist dabei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, packte der Mann die Schokoladen in einem Supermarkt in seine Tasche. An der Kasse habe er lediglich zwei weitere Artikel bezahlt. Als er den Laden verlassen wollte, sei er vom Ladendetektiv aufgehalten worden.