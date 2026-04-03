Diebstahl

Mann stiehlt Schokolade im Wert von über 100 Euro

Ein 43-Jähriger packt im Supermarkt eine größere Menge Schokolade ein, aber bezahlt nicht. Wie der Diebstahl aufflog und was den Mann nun erwartet.

Der Mann hat Schokolade im Wert von über 100 Euro eingepackt, aber nicht bezahlt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Der Mann hat Schokolade im Wert von über 100 Euro eingepackt, aber nicht bezahlt. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 43-Jähriger hat in Mannheim Schokolade im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen - und ist dabei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, packte der Mann die Schokoladen in einem Supermarkt in seine Tasche. An der Kasse habe er lediglich zwei weitere Artikel bezahlt. Als er den Laden verlassen wollte, sei er vom Ladendetektiv aufgehalten worden. 

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, wie es hieß. Ob Schokoosterhasen und -ostereier unter dem Diebesgut waren, ist laut Polizei nicht bekannt.

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