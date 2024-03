Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Mühltal (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer sei am frühen Freitagmorgen in einem Anbau des Hauses in Mühltal ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Löscharbeiten sei der Mann dann von den Einsatzkräften leblos aufgefunden worden, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Mann habe dort alleine gewohnt. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein.