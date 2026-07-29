Bei Arbeit im Garten

Mann stirbt bei Unfall mit Bagger

Ein Tag voll Gartenarbeit endet für einen Mann im Landkreis Tuttlingen tödlich. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Als der Mann mit dem Bagger einen schweren Stein heben wollte, passierte es. (Illustration) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Als der Mann mit dem Bagger einen schweren Stein heben wollte, passierte es. (Illustration)

Seitingen-Oberflacht (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Baggerunfall in Landkreis Tuttlingen ums Leben gekommen. Laut einer Polizeisprecherin soll er mit seinem Bagger bei Gartenarbeiten in Seitingen-Oberflacht vornüber gekippt sein. Er soll versucht haben, mit dem Bagger einen schweren Stein aus einem Loch zu heben, wodurch der Bagger kippte. Dabei soll der Mann so schwer verletzt worden sein, dass er noch vor Ort starb, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

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