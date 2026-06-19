Arbeitsunfall

Bagger kippt um – Arbeiter in Lebensgefahr

Ein Gartenarbeiter gerät bei einfachen Arbeiten plötzlich in Lebensgefahr. Wie es zu dem dramatischen Bagger-Unfall kam und was die Polizei dazu sagt.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto)

Calw (dpa/lsw) - Bei Gartenarbeiten auf einem Privatgrundstück in Calw ist ein Mitarbeiter eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Verunglückte habe einen Gartenbagger gelenkt. Beim Umdrehen des Geräts fiel der Bagger nach Polizeiauskunft um. Der Arbeiter kam dabei unter den Bagger.

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