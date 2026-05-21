Arbeitsunfall

Walze kippt um: Arbeiter schwer verletzt

An einer Böschung fällt die Straßenwalze um. Ein Rettungshubschrauber bringt den Fahrer ins Krankenhaus.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Reichelsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Bei Asphaltarbeiten in Reichelsheim ist ein Mann von einer Walze erfasst und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit. Nach den ersten Ermittlungen war der Arbeiter am späten Vormittag im Ortsteil Erzbach mit der Straßenwalze an einer Böschung umgekippt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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