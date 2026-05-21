Walze kippt um: Arbeiter schwer verletzt
An einer Böschung fällt die Straßenwalze um. Ein Rettungshubschrauber bringt den Fahrer ins Krankenhaus.
Reichelsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Bei Asphaltarbeiten in Reichelsheim ist ein Mann von einer Walze erfasst und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit. Nach den ersten Ermittlungen war der Arbeiter am späten Vormittag im Ortsteil Erzbach mit der Straßenwalze an einer Böschung umgekippt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.