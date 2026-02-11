Lastwagen mit Tierkadavern kippt in Böschung
Ein mit Tierkadavern beladener Lastwagen ist nach einem folgenschweren Auffahrunfall umgestürzt. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.
Bad Schussenried (dpa/lsw) - Ein mit Tierkadavern beladener Lastwagen ist nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen umgekippt. Laut Polizei hatte eine 54 Jahre alte Autofahrerin in Bad Schussenried (Kreis Ravensburg) angehalten, um abzubiegen. Das erkannte der ihr nachfolgende 56 Jahre alte Fahrer eines Lkw zu spät und krachte trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers in den Kleinwagen der Frau.
Das Auto drehte sich demnach um 180 Grad und prallte seitlich in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Lasterwagen überfuhr einen Leitpfosten und kippte in der abschüssigen Böschung um. Die Autofahrerin und der mutmaßliche Unfallverursacher zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Sattelzugs wurde nicht verletzt. Zu den Tierkadavern machte die Polizei keine Angaben.
Wegen des Unfalls am Montagnachmittag war die Landstraße 283 für mehrere Stunden und bis in den späten Abend voll gesperrt. Denn die Bergungsarbeiten mit einem Schwerlastkran waren aufwendig.