Lastwagen mit Tierkadavern kippt in Böschung

Bad Schussenried (dpa/lsw) - Ein mit Tierkadavern beladener Lastwagen ist nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen umgekippt. Laut Polizei hatte eine 54 Jahre alte Autofahrerin in Bad Schussenried (Kreis Ravensburg) angehalten, um abzubiegen. Das erkannte der ihr nachfolgende 56 Jahre alte Fahrer eines Lkw zu spät und krachte trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers in den Kleinwagen der Frau.

Das Auto drehte sich demnach um 180 Grad und prallte seitlich in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Lasterwagen überfuhr einen Leitpfosten und kippte in der abschüssigen Böschung um. Die Autofahrerin und der mutmaßliche Unfallverursacher zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Sattelzugs wurde nicht verletzt. Zu den Tierkadavern machte die Polizei keine Angaben.