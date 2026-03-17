Beladener Lastwagen kippt auf der Fahrt um

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Bundesstraße 35 bei Mühlacker (Enzkreis) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Dabei sei er leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige habe den Schlepper noch vor Eintreffen der Beamten selbstständig verlassen können. Trotzdem wurde er in ein Krankenhaus gebracht.